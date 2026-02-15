Genoa, De Rossi: "Malinovskyi, miglior prova da quando sono qui. Baldanzi? Vediamo come sta"

Al termine dello 0-0 dello Zini contro la Cremonese, Daniele De Rossi analizza la prova del suo Genoa in conferenza stampa, mettendo l’accento sugli aspetti positivi. "Una sconfitta sarebbe stata davvero pesante da mandare giù, probabilmente la più dura. Nelle ultime due gare perse c’erano stati episodi arbitrali, oggi invece ce la saremmo dovuta prendere solo con noi stessi: rialzarsi sarebbe stato complicato. Al netto dell’episodio finale, ho visto una squadra molto valida e una partita in linea con ciò che avevamo preparato".

De Rossi sottolinea le difficoltà dell’avversario: "La Cremonese è fisica, verticale, con un centravanti imponente e un centrocampista che si inserisce come Thorsby. Non è semplice affrontarli". Poi il focus sui singoli: "Baldanzi ha dato segnali importanti entrando bene: ha qualità e può aiutarci, dobbiamo solo capire come sta fisicamente dopo oltre un mese di stop. Contro uno come Djuric sai che la prima palla non la prendi mai, devi lavorare sulla seconda o sulla terza. Bijlow? È un portiere completo: oggi non ha avviato l’azione, ma ha fatto quello che serviva, parare".



Infine l’assetto della squadra: "Voglio qualità a centrocampo per provare a fare gol, sapevo che qui avremmo avuto più possesso. Sono soddisfatto di Messias e della prova di Malinovskyi, la migliore da quando sono al Genoa. La cosa più positiva è stata la tenuta: abbiamo retto oltre un quarto d’ora di assedio sui loro corner, e so quanto possano essere pericolosi".