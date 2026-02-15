Spezia-Frosinone 0-2, le pagelle: Kvernadze e Ghedjemis imprendibili. Shjellerup flop

Spezia-Frosinone: risultato finale 0-2

SPEZIA

Radunovic 6 - Incolpevole sulle reti di Kvernadze e Ghedjemis, ci mette una pezza su Jacopo Gelli nell’azione che precede il gol annullato a Raimondo.

Ruggero 5 - Parte a sinistra riuscendo a limitare inizialmente Ghedjemis, nel secondo tempo con maggior campo da percorrere va in grande difficoltà.

Hristov 6 - Ingaggia un duello rusticano con Raimondo al quale concede poco. Il bulgaro mette sul piatto della bilancia la sua fisicità ed un eccellente senso della posizione. Non sbaglia praticamente nulla facendosi trovare pronto a rintuzzare gli attacchi avversari. A fine primo tempo deve arrendersi per un infortunio muscolare. Dal 46’ Mateju 5.5 - Buono il suo approccio, poi anche lui viene coinvolto nel blackout della squadra sul secondo gol del Frosinone

Bonfanti 5.5 - Anche lui si fa apprezzare nel primo tempo in copertura dando il suo apporto in costruzione. Dalla sua parte Kvernadze e Bracaglia lo mettono sistematicamente in difficoltà.

Sernicola 5 -Si perde clamorosamente Kvernadze in occasione del primo gol del Frosinone. Da quel momento va in confusione fino all’intervallo. Dal 62’ Vignali 5.5 - Prova a dare il suo apporto alla squadra ma non riesce ad incidere, preso d'infilata dalle frecce del Frosinone

Adamo 5.5 - Molti errori in costruzione anche da parte sua, perde sistematicamente i duelli con i dirimpettai del Frosinone. Non gli manca generosità e volontà ma si mostra poco efficace

Romano 5.5 - Si fa vedere alla fine del primo tempo calciando un calcio d'angolo molto velenoso. Per il resto rimane inglobato nel traffico della linea mediana non contribuendo in maniera efficace alla manovra.

Bellemo 5. - Praticamente impalpabile, ci prova mettendosi in moto con qualche sgroppata ma non riesce mai a vincere i duelli contro gli avversari. Dal 62’ Comotto 6 - Protagonista dell'episodio del possibile penalty, dove sembra anticipare Oyono ma Dionisi non gli concede rigore dopo la review.

Aurelio 5.5 - Per alcuni frangenti riesce a limitare Ghedjemis. Va in difficoltà nel secondo tempo quando lo Spezia si scopre per trovare il pareggio, il francese a quel punto diventa praticamente immarcabile

Vlahovic 5 - Tocca pochi palloni per di più lontano dalla porta. I duelli con i difensori del Frosinone vengono sistematicamente persi. Prova ad allargarsi ma non trova fortuna Dal 59’ Artistico 5 Discorso praticamente identico rispetto al compagno d'attacco, pochi palloni giocabili lontani dalla porta: mai in grado di incidere

Skjellerup 4.5 - Ha tre occasioni per segnare e le fallisce in maniera inverosimile. Anche nel fraseggio con i compagni appare impreciso facendosi anticipare dai difensori avversari.

Roberto Donadoni 5 - Non è riuscita finora la scossa che si attendeva la società dal suo arrivo al posto di D'Angelo. La squadra sembra accusare limiti caratteriali notevoli, dopo i gol si è persa concedendosi agli avversari. La situazione è grave.

FROSINONE

Palmisani 6 - Commette un errore in avvio di partita concedendo un corner allo Spezia in maniera ingenua. Per il resto si mostra sempre attento e concentrato, anche se a dir il vero, non viene chiamato molto in causa dai liguri.

A. Oyono 6 - Ha grandi doti fisiche ed atletiche ma in alcuni frangenti potrebbe far meglio sul piano dell'attenzione. Rischia alla metà della ripresa quando entra in contatto con Comotto, un episodio che poteva costare il calcio di rigore.

Calvani 7 - Vince tutti i duelli con Vlahovic mostrando un'eccellente senso della posizione e fisicità. Impressiona la sua crescita da inizio stagione. Gioca con l'autorevolezza di un veterano dimostrandosi praticamente insuperabiel

Cittadini 7 - Prestazione sopra le righe anche la sua, non soltanto per il suo apporto in marcatura concedendo le briciole a Skjellerup ma per i continui sganciamenti in avanti appoggiando la manovra offensiva, stavolta vuole strafare da quanto vuol incidere. Dal 59’ J. Gelli 6.5 - Entra con il piglio giusto sfiorando la terza rete dopo pochi minuti dal suo ingresso.

Bracaglia 6.5 - Una costante spina nel fianco nella retroguardia avversaria contribuendo come suo solito alla manovra offensiva. Attento e preciso nella propria metà campo a non dare linee di passaggio agli esterni dello Spezia. Dal 90' Corrado s.v

Calò 6.5 - Metronomo di centrocampo come sempre gestisce le operazioni nella zona mediana del campo. Qualche errore in costruzione ma resta un punto di riferimento per i suoi. Dal 72’ Kone 6 - Mette il suo apporto alla squadra nel mantenere il vantaggio nei minuti finali, dando fosforo e quantità

Cichella 6.5 - Positivo il suo apporto in mediana nelle due fasi di gioco, alternando l'inserimento offensivo alla copertura efficace in fase di non possesso Positivo il suo apporto in mediana nelle due fasi di gioco, alternando l'inserimento offensivo alla copertura efficace in fase di non possesso non concedendo spazi agli avversari.

Koutsoupias 6.5 - Meno appariscente rispetto al girone d'andata ma il suo apporto oscuro è fondamentale per dare compattezza alla squadra. Il suo apporto in avanti è sempre incisivo e determinante

Ghedjemis 8 - Firma un gol e un assist dimostrandosi ancora una volta letale, quando punta gli avversari è letteralmente immarcabile. Uno delle armi di questo Frosinone.

Raimondo 6.5 - Ingaggia duelli rusticani con gli avversari, mettendo in difficoltà prima Hristov e poi Mateju. Firma il 3-0 ma la sua rete viene annullato per fuorigioco Dal 72’ Zilli 6-

Kvernadze 7.5 - Ancora una volta letale dividendosi il lavoro con il compagno di squadra Ghedjemis. Lavora ai fianchi la difesa dello Spezia prima di firmare il vantaggio, poi l'assist per il compagno prima di colpire un palo.Dal 90' Fiori s.v

Massimiliano Alvini 7 - I ciociari stanno disputando una stagione eccezionale, vincono anche sul difficile campo di La Spezia imponendo il proprio gioco. Personalità e grande tranquillità di una compagine che esprime calcio spettacolare e si conferma al secondo posto ad un punto dal Venezia.