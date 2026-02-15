Saviano attacca Marotta: "Qui non si parla di Inter contro qualcuno, ma di sistema"

Le decisioni arbitrali di Inter-Juventus fanno discutere tantissimo anche il giorno dopo la partita, e sull'argomento, estendendo però il tutto sotto una chiave di poteri in atto nel massimo livello del calcio italiano, e puntando il dito direttamente contro il presidente interista Giuseppe Marotta, interviene anche lo scrittore Roberto Saviano, specializzato nel racconto di storie di mafia e sotto protezione proprio a causa del contenuto dei suoi scritti.

L'attacco di Saviano a Marotta è diretto, tanto che viene usata una foto del dirigente come cornice di un post su Instagram. Scrive Saviano, noto tifoso del Napoli che però precisa subito come la fede calcistica non c'entri niente: "Non è una questione di colori. Non è una questione di simpatie o antipatie sportive. Qui non si parla di Inter contro qualcuno. Si parla di sistema. Quando un provvedimento giudiziario afferma l’esistenza di una “situazione di sudditanza” nei confronti della Curva Nord, il tema non è più da bar sport. È istituzionale. È strutturale. Quando su vicende così delicate, il calcio italiano reagisce con prudenza selettiva, silenzi o versioni ufficiali che poi vengono smentite dai fatti, il problema non è il risultato di una partita".

Prosegue e conclude Saviano: "Il problema è la credibilità. Gli atleti e i tifosi sono le prime vittime di un sistema che troppo spesso protegge sé stesso prima di proteggere la trasparenza. Il calcio è solo la manifestazione del problema. E finché non si avrà il coraggio di affrontarlo fino in fondo, ogni vittoria sarà accompagnata da un’ombra".