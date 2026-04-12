Biasin su Cuesta: "Sbeffeggiato perché il Parma gioca male: tolti 4 punti al Napoli e 5 al Milan"

Intervenuto sui social dopo Parma-Napoli 1-1 al Tardini, il giornalista di fede interista Fabrizio Biasin ha esaltato mister Carlos Cuesta e la sua capacità di togliere punti alle big col gioco dei suoi gialloblù. Questo il suo commento su X:

"Carlos Cuesta, sbeffeggiato perché 'il Parma gioca male', alla sua prima stagione in A ha: pareggiato andata e ritorno con il Napoli, pareggiato e vinto con il Milan. Messo insieme 36 punti e virtualmente salvato la squadra più giovane della A al 12 aprile. Il tutto a 30 anni. Bravissimo".

Il riassunto di Parma-Napoli 1-1

Finisce in parità al Tardini tra Parma e Napoli, al termine di una gara quasi da attacco contro difesa: i ducali tutti dietro, a difesa della rete iniziale di Strefezza, e partenopei all'arrembaggio per tutto il match. Dopo partenza shock degli azzurri, arriva la reazione, fino al meritato 1-1 firmato McTominay. Un punto a testa che fa certamente più felice Cuesta, mentre Conte perde la chance di mettere pressione all'Inter portandosi a -4: i punti di distacco dalla capolista, in attesa di Como-Inter, ora sono sei.