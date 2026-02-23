Cuesta è storia: è il più giovane a vincere a San Siro in A. Il record durava da quasi 100 anni

Terza vittoria consecutiva per il Parma di Carlos Cuesta, che dopo Bologna e Verona espugna anche San Siro battendo il Milan 0-1 e confermandosi come una delle squadre più in forma del momento. Ma la rete realizzata da Troilo all'80' è importantissima non solo perché ha consentito all'Inter di allungare sui 'cugini' a dieci punti, consegnandogli di fatto un grosso pezzo di scudetto, ma ha anche permesso al proprio allenatore di battere uno di quei record che sembravano inscalfibili e che reggeva da quasi 100 anni.

A 30 anni 6 mesi e 24 giorni, Carlos Cuesta è infatti diventato il più giovane allenatore nella storia della Serie A a trionfare alla 'Scala del Calcio'. Per trovare il record precedente dobbiamo spostare le lancette del tempo addirittura al 30 marzo 1930, quando il calcio italiano era agli albori. In quell'occasione il Bologna si impose sempre contro il Milan, sempre per 0-1, e a guidare i felsinei vi era in panchina l'austriaco Hermann Felsner, che in Italia guidò anche Fiorentina, Genoa, lo stesso Milan e il Livorno, e che si impose a 30 anni 11 mesi e 29 giorni.

E così, tra un “ma sarà solo un fuoco di paglia” e un “vediamo quando arriva il calendario difficile”, il Parma di Carlos Cuesta ha deciso di rispondere nel modo più antico e convincente del calcio: vincendo. Ancora.