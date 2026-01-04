Fiorentina, Dodo festeggia la vittoria contro la Cremonese: "Ci meritiamo un 2026 diverso"

Dodo in serata ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria contro la Cremonese per 1-0. Il laterale brasiliano, autore di una buona partita nella sfida valida per il 18° turno di Serie A disputata questo pomeriggio tra le mura dello stadio Artemio Franchi, ha postato su Instagram alcune foto in cui vengono ritratti lui e il compagno di squadra Moise Kean che esultano dopo il gol che ha deciso l'incontro, realizzato proprio dall'attaccante ex Juve. A queste si aggiunge il suo commento: "Congratulazioni squadra, +3, continuiamo perché ce lo meritiamo, un 2026 diverso".

Intanto è finito il ritiro viola al Viola Park

Ritrova un clima più disteso la Fiorentina dopo il successo odierno per 1-0 al Franchi contro la Cremonese, deciso dalla rete di Moise Kean. Alla vittoria sul campo si aggiungono segnali importanti anche fuori: oltre alla chiusura del silenzio stampa, il club viola ha infatti annunciato la fine del ritiro al Viola Park disposto nelle scorse settimane.

A partire da domani, dunque, la squadra guidata da Paolo Vanoli tornerà alla normale routine di allenamenti per preparare il prossimo impegno di campionato. All’orizzonte c’è già il turno infrasettimanale di mercoledì, che vedrà la Fiorentina impegnata nella sfida contro la Lazio, appuntamento importante per dare continuità al risultato e consolidare il ritrovato equilibrio dell’ambiente.