Entella, Chiappella: "Il prestigio della gara con la Samp ci ha dato ancora più voglia di ripartire"

Vigilia di Sampdoria-Virtus Entella, con i Diavoli Neri che chiuderanno il trittico di gare ravvicinate in quel di Marassi: l'appuntamento di questa 10ª giornata del campionato di Serie B è fissato per domani, sabato 31 ottobre, alle ore 19.30.

A fare il punto della situazione, tra i biancocelesti, è il tecnico Andrea Chiappella, che ha chiaramente puntato il focus sul recupero post Avellino: "Abbiamo avuto poco tempo per preparare il confronto, questo è innegabile, e arriviamo da due partite molto impegnative sia dal punto di vista fisico che psicologico, ma i ragazzi li ho trovati bene: non era facile scrollarsi di dosso la negatività di un episodio e di una vittoria sfumata all'ultimo, ma questo è il calcio. E lo sappiamo. C'è grande entusiasmo e voglia di ripartire, e il prestigio che ha la gara contro la Samp ha sicuramente aiutato".

Conclude quindi: "L'interpretazione, al netto del fatto che la Samp ha cambiato guida tecnica affidandosi a un allenatore con esperienza e carisma, non dovrà cambiare: il fat6to campo sicuramente si farà sentire, il Ferraris spinge, ma noi siamo essere compatti, determinati e convinti dei nostri mezzi. Cercheremo di mettere in campo la miglior formazione, per preparare un piano gara efficace".