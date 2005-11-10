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Como-Roma, infortunio per l'arbitro Fabbri: "Non riesco se vanno così forte". Cambio obbligato

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
Oggi alle 14:06Serie A
11.10.2026 14:06Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Cambio a sorpresa per Como-Roma: l'arbitro Michael Fabbri ha riportato un infortunio al ginocchio che non gli ha permesso di continuare a dirigere la gara del Sinigaglia, per questa ragione - con i dovuti minuti di preparazione - è entrato sul terreno di gioco e con il fischietto in bocca il quarto ufficiale Simone Sozza al suo posto. "Non riesco a spingere sul ginocchio se vanno così forte", la dichiarazione dell'arbitro di Ravenna sostituito.

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