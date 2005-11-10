Cardinale promette rinforzi al Milan. Da Kim a Endrick, la lista della spesa per gennaio

"Dob­biamo con­ti­nuare a miglio­rare la rosa per­ché in estate non sono riu­scito a fare tutto quello che volevo. Stiamo rico­struendo la squa­dra e, anche se mi piac­ciono i nuovi arri­vati, quelli che sono rima­sti e... i nomi di cui mi sono libe­rato, pro­ba­bil­mente ci vor­ranno un altro paio di ses­sioni di mer­cato per com­ple­tare tutto. Siamo arri­vati sol­tanto a un quarto del per­corso e la prio­rità è costruire una squa­dra che abbia la capa­cità di affron­tare gli infortuni". Nella lunga intervista rilasciata oggi, il patron rossonero Gerry Cardinale ha promesso ai tifosi del Milan nuovi rinforzi di livello già sul mercato di gennaio. Ma quali possono essere gli obiettivi del Diavolo nella prossima sessione?

Serve prima di tutto un centrale di difesa

Il Milan, sia numericamente sia qualitativamente, ha bisogno innanzitutto di un nuovo difensore centrale. I nomi emersi finora spaziano dal vecchio pallino Tiago Gabriel del Lecce al solito Goncalo Inacio dello Sporting CP. Non manca neanche un richiamo al passato della Serie A, col coreano ex Napoli Kim Min-jae affascinato dal ritorno in Italia dopo tre anni e oltre di Bayern Monaco. Occhio infine alla pista che porta al giovane jolly italiano Daniele Ghilardi della Roma, già cercato non a caso pure dalla Juve.

A centrocampo il sogno (proibitivo) è Scott

Cardinale vuole fare sul serio, sul campo e sul mercato, ma per il 23enne Alex Jay Scott il Bournemouth chiede ben 100 milioni di euro. Una cifra decisamente fuori portata per l'inverno, anche se non è detto che il Milan non possa provarci con maggiore convinzione in estate. Il talento inglese piace già a mezza Europa.

Tresoldi o Endrick per curare il mal di gol di Ramos

Attenzione infine al reparto offensivo, dove il colpo estivo Goncalo Ramos non sta fin qui ripagando le aspettative. Nicolò Tresoldi del Club Brugge sogna da sempre di vestire la maglia del Milan, ma anche in questo caso l'operazione sarebbe molto dispendiosa, piena di concorrenti e assai complicata da portare a termine a gennaio. Resiste eccome invece la candidatura di Endrick, attaccante brasiliano che piace a Milan e Roma e che, proprio in Serie A, potrebbe trovare minuti in prestito lontano da Madrid come avvenuto l'anno scorso in Ligue 1 col Lione.

Le valutazioni di Transfermarkt dei vari obiettivi

Tiago Gabriel (Lecce) - 15 milioni

Goncalo Inacio (Sporting CP) - 35 milioni

Kim Min-jae (Bayern Monaco) - 20 milioni

Daniele Ghilardi (Roma) - 18 milioni

Alex Scott (Bournemouth) - 70 milioni

Nicolò Tresoldi (Club Brugge) - 35 milioni

Endrick (Real Madrid) - 40 milioni