Da 0-0 a 1-2 in 8 minuti: il Verona espugna Bologna e trova la sua prima vittoria del 2026

Il Verona espugna il Dall’Ara battendo 2-1 il Bologna e conquista tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. Una rimonta incredibile per la squadra di Sammarco, capace di ribaltare la partita in pochi minuti dopo essere passata in svantaggio all’inizio della ripresa. Il loro primo successo nel 2026 permette agli scaligeri di muovere una classifica delicata e di rilanciare le proprie ambizioni nella lotta per restare in Serie A.

Dopo un primo tempo equilibrato e senza reti, la partita si accende nella ripresa. Il Bologna passa in vantaggio al 49’: Rowe finalizza l’azione nata da una percussione centrale e dal cross basso di Zortea, trovando il primo gol in Serie A. I rossoblù sfiorano anche il raddoppio poco prima con il palo colpito da Orsolini al 47’, ma nel giro di pochi minuti il Verona ribalta tutto. Al 53’ Frese trova il pareggio con una conclusione dal limite che sorprende Skorupski, mentre al 57’ Bowie completa la rimonta: Orban sfonda sulla sinistra dopo un errore in anticipo di Vitik e serve al centro l’attaccante scozzese che deve solo spingere il pallone in rete per il 2-1.

Nel finale il Bologna prova ad assediare l’area avversaria alla ricerca del pareggio, ma il Verona difende con ordine e resiste alla pressione. Odgaard impegna Montipò al 79’ con una conclusione da fuori, mentre all’88’ arriva anche un episodio destinato a far discutere: Sarr segna il possibile terzo gol gialloblù, ma dopo revisione al VAR la rete viene annullata. Nonostante i sei minuti di recupero e l’ultima punizione dal limite per i rossoblù, il risultato non cambia. Il Verona porta a casa una vittoria fondamentale per la salvezza.

