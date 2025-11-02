Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Da 0-2 a 2-2 negli ultimi 6 minuti, primo tempo da montagne russe tra Torino e Pisa


© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 15:51Serie A
Giacomo Iacobellis

Un primo tempo da montagne russe quello andato in scena all’Olimpico Grande Torino, dove il Pisa era riuscito a portarsi avanti di due reti prima di subire la rimonta granata. Fischi e contestazioni avevano accompagnato la squadra di Baroni dopo lo 0-2 firmato da Stefano Moreo, autore di una doppietta che aveva gelato lo stadio e messo in salita una gara nata già complicata. Ma nel finale, proprio quando il Pisa sembrava in pieno controllo, è arrivata la scossa che ha cambiato l’inerzia del match.

Moreo firma la prima doppietta in A
La partita si era aperta su ritmi alti e con occasioni da entrambe le parti: prima Adams ha colpito una traversa per il Torino, poi Akinsanmiro ha risposto nello stesso modo per i toscani. Il vantaggio del Pisa è arrivato al 13’, con Moreo abile a superare Paleari con un destro potente, e si è poi consolidato al 29’ su rigore, con lo stesso attaccante freddo dal dischetto dopo un fallo di Casadei su Vural (prima doppietta in Serie A). A quel punto i fischi del pubblico granata contro il presidente Cairo si sono fatti sentire, mentre la squadra di Gilardino sembrava poter gestire agevolmente il doppio vantaggio.

Rimonta granata in 6 minuti
Ma il finale di frazione è stato tutto di marca granata. Al 42’ Simeone ha accorciato con un gol splendido, di rara fattura tecnica, anticipando Canestrelli e infilando Semper. Poi, al 45’+3, la zampata di Adams ha completato la rimonta: controllo, potenza e rete del 2-2 che ha fatto esplodere lo stadio. Un primo tempo ricco di emozioni, che promette una ripresa tutta da vivere.

Segui qui il live di TMW di Torino-Pisa!

