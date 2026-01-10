Live TMW
Torino, İlkhan: "Peccato per la sconfitta. Ripartiamo dal secondo tempo"
TUTTO mercato WEB
22:50 – İlkhan, giocatore del Torino, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole presso la New Balace Arena.
23:09 - Comincia la conferenza stampa di İlkhan
Cosa è successo nel primo tempo?
"Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Nello spogliatoio abbiamo parlato e siamo riusciti a reagire nonostante la sconfitta. Ora pensiamo alla Coppa Italia e poi ci toccano anche delle partite importanti in campionato".
Quanto si sente cresciuto in questi anni?
"Non è sempre facile ritornare a pieno regime dopo vari infortuni. Sicuramente la continuità può fare la differenza e sono molto contento di come sto giocando".
23:13 - Termina la conferenza stampa di İlkhan
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile