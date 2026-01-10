Live TMW Torino, İlkhan: "Peccato per la sconfitta. Ripartiamo dal secondo tempo"

22:50 – İlkhan, giocatore del Torino, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole presso la New Balace Arena.

23:09 - Comincia la conferenza stampa di İlkhan

Cosa è successo nel primo tempo?

"Non abbiamo fatto un buon primo tempo. Nello spogliatoio abbiamo parlato e siamo riusciti a reagire nonostante la sconfitta. Ora pensiamo alla Coppa Italia e poi ci toccano anche delle partite importanti in campionato".

Quanto si sente cresciuto in questi anni?

"Non è sempre facile ritornare a pieno regime dopo vari infortuni. Sicuramente la continuità può fare la differenza e sono molto contento di come sto giocando".

23:13 - Termina la conferenza stampa di İlkhan