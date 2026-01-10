Giaccherini applaude l'Atalanta: "Palladino ne ha cambiato il volto. Per l'Europa c'è"

Terza vittoria consecutiva, quinta nelle ultime sei. L'Atalanta sembra aver completamente ritrovato se stessa e lo fa notare anche Emanuele Giaccherini, opinionista di dazn, nel post partita della gara vinta per 2-0 contro il Torino. Queste le parole dell'ex calciatore della nazionale: “Palladino ha cambiato il volto di questa squadra. Forse è tardi per la corsa alla Champions League ma per l’Europa c’è anche l’Atalanta. Oggi ha sofferto di più nel secondo tempo, non ha capitalizzato dopo il vantaggio, e quando tieni in bilico le partite rischi sempre, ma alla fine è andata bene”

Guardare dov’era l’Atalanta e vedere dov’è adesso, cosa ti fa pensare?

“La cosa più importante che ha portato Palladino è l’amore per i suoi giocatori. Un rapporto che con Juric non era così. Palladino ha avuto alchimia con i ragazzi fin da subito”.