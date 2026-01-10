Torino, Baroni: "Ci meritavamo il gol. Zapata? I giocatori devono essere arrabbiati"

Marco Baroni, tecnico del Torino, commenta così ai microfoni di Sky Sport la sconfitta per 2-0 nella sfida contro l'Atalanta: "La squadra è partita anche bene, dopo il gol abbiamo sempre questo calo nervoso. Nel secondo tempo invece siamo rientrati bene, creando occasioni e gioco, siamo stati aggressivi e ci siamo alzati come baricentro. Per quanto creato meritavamo il gol, peccato ma quello che rimane è la ripresa".

La prova di Ngonge e Zapata?

"I giocatori devono essere arrabbiati quando escono, ho fatto i cambi perché dovevamo invertire questo trend. La squadra si è alzata, è entrata energia. Non voglio responsabilizzare chi è stato sostituito, ma il ritmo è cambiato e abbiamo messo in difficoltà l'Atalanta come dovevamo fare dall'inizio".

Questo Toro sorprende anche lei?

"Noi abbiamo subito i 2/3 dei gol in 5 partite, sicuramente dobbiamo lavorare sulla continuità per creare identità e avere una certa solidità. Siamo partiti con un nuovo progetto e sono molto fiducioso, so che ci sono delle cose che non vanno ma anche cose positive e sono convinto che la squadra migliorerà. Di questo sono certo".

Come ha visto il primo gol?

"Stiamo lavorando su queste situazioni, con il Cagliari abbiamo preso un gol simile e c'è stata troppa passività. Questa palla va attaccata con più convinzione, anche se è stato un bel colpo di testa su una bella traiettoria. La squadra dopo questo gol ha perso un po' di distanze, non usciva più e siamo mancati un po' in questo. Ilkhan non stava benissimo, Tameze era la prima volta che giocava in quella posizione. Dobbiamo toglierci questa cosa di subire il gol dal punto di vista nervoso".