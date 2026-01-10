Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torino, Baroni: "Potevamo pareggiarla nella ripresa. Dobbiamo migliorare per il futuro"

ieri alle 23:29Serie A
Filippo Davide Di Santo
fonte (Inviato dalla New Balance Arena)

22:43 – Marco Baroni, allenatore del Torino, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l' Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:22 - Comincia la conferenza di mister Baroni

Cosa è successo tra primo e secondo tempo?
"Subito dopo il goal abbiamo avuto un calo nervoso e non riuscivamo a pressare bene la palla. Chiaramente abbiamo pagato molto il ritmo gara all'inizio. Nel secondo tempo il Toro ha giocato bene e ha creato gioco: potevamo anche pareggiarla".

İlkhan può dare una mano a centrocampo?
"Lui è un ragazzo che rientrava da un brutto infortunio e doveva rientrare in condizione. Noi abbiamo bisogno di ritmo, e sicuramente abbiamo pagato la gestione della palla con Tameze seppur abbia fatto il possibile. La squadra ha cambiato proprio di energia e sicuramente il ragazzo sta facendo bene. Peccato perché per il secondo tempo che avevamo fatto meritavamo qualcosa in più".

Cosa è successo nel primo goal?
"De Ketelaere ha fatto una grande giocata, ma il Torino deve sicuramente fare meglio anche nelle palle inattive".

Quanto è importante Simeone in questa squadra?
"Vedo un ragazzo che s'impegna tutti i giorni. Lui è un riferimento importante e noi siamo molto contenti per lui: sia Simeone che Adams sono entrati molto bene. Penso che abbiamo un grande attacco".

Come deve migliorare questo Toro e cosa è successo con Zapata?
"Sicuramente lavorare molto sul 3-5-2. Comprendo Zapata che era scontento dopo la sostituzione, ma i cambi hanno portato sicuramente una grande energia. Questo avvicendamento è anche all'interno di una logica dove giochiamo molte partite".

23:29 - Termina la conferenza stampa di Baroni

