Como, Da Cunha al 45': "Abbiamo cambiato un po' la tattica, ma niente di importante"
Lucas Da Cunha, capitano del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo contro la Juventus: "Di cosa abbiamo parlato nell'intervallo? Niente di particolare. Abbiamo cambiato un po' la tattica, ma niente di importante".
Editoriale di Niccolò Ceccarini Napoli, Hojlund è il futuro. Il riscatto di Alisson Santos passa dalla cessione di Lang. Capitolo difesa: Solet resta un’ipotesi. Per il centrocampo piace Joao Gomes del Wolverhampton
