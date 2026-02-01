Como, Da Cunha: "Siamo tutti con Nico Paz, a fine anno faremo i conti"
Intervistato nel post-partita di Como-Atalanta, il centrocampista e capitano del Como Lucas Da Cunha ha commentato ai microfoni di DAZN il pari con la Dea.
Come giudichi la partita?
"Abbiamo preso un punto, anche se ne potevamo prendere 3 oggi. Fa un po' male".
Il rigore di Nico Paz, cosa vi lascia?
"Ne ho tirato due io, oggi ha tirato Nico e ha sbagliato ma non fa nulla. Siamo tutti con lui, non fa niente".
Come guardate al prosieguo della stagione?
"Il punto di oggi sarà importante, ci sono tantissime partite e starà a noi far bene e poi successivamente fare i conti".
