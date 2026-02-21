Como, Da Cunha riconosce i meriti di Fabregas: "Gli devo tanto, ha creduto in me"
Lucas Da Cunha, capitano del Como, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta per 2-0 sul campo della Juventus: "Sono molto felice, abbiamo due giorni liberi e per questo siamo tutti contenti. Abbiamo la tattica, però magari in partita è differente e senza il mister dobbiamo capire cosa fare, è una cosa che ci chiede. Devo tanto a lui e allo staff, perché hanno creduto in me".
