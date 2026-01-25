Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Da tre anni non gioca ma Deulofeu non molla: "Per i miei bimbi, per l'Udinese e i suoi tifosi"

© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 13:08Serie A
Niccolò Righi

Non lo si vede in campo dal 22 gennaio 2023. Tre anni di calvario per Gerard Deulofeu a causa di un infortunio ad un ginocchio. Oggi, ai microfoni di Sky Sport, ha aggiornato sulle sue condizioni: "Sto meglio e mi riesco anche ad allenare. Prima se mi allevano un girono dovevo poi riposarne due o tre. E' stata una situazione dura ma ho sempre avuto la speranza di tornare a giocare dopo più di tre anni di infortunio. Mi piacerebbe tanto giocare ancora con l'Udinese, sarebbe un miracolo".

In Italia c'è una parola spesso usata a sproposito: 'resilienza'. Nel suo caso però è perfetta.
"E' chiaro che è una situazione personale molto complicata e difficile. Ho trovato l'appoggio nella famiglia e nei miei figli. Sono loro che mi fanno andare avanti, la felicità che mi trasmettono perché quando ti tolgono la tua passione se non sei sereno e felice rischi di entrare in depressione. Inoltre l'Udinese sta facendo un gesto con me incredibile. Non ho parole per la loro pazienza: ogni mattina mi alleno e tutti mi chiedono sempre come sto. Questi gesti mi danno tanta forza e mi dicono che devo continuare: per i miei bimbi, per la società e per dei tifosi che amo".

Ha un messaggio per i giovani che stanno vivendo una situazione simile?
"Io tante volte ho immaginato se tutto questo mi fosse successo a inizio carriera. Io per fortuna ho già 12 anni di esperienza alle spalle. Ai giovani dico che i piccoli problemi sono nulla quando arrivano certe situazioni. Siate sempre felici di lavorare grazie alla vostra passione".

Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Lotta scudetto: se l’Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
