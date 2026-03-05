Da uno scudetto all’altro? L’Inter punta il derby anche per rompere il tabù Milan
L’Inter lepre, il Milan cacciatore. È così che le due squadre si avvicinano al derby di Milano in programma domenica sera alle 20.45, in quello stadio che ancora per un po’ si chiama Giuseppe Meazza. Per i nerazzurri di Cristian Chivu, è l’occasione di mettere la parola fine, virtualmente ma in maniera molto concreta, sul campionato: vincendo, l’Inter scapperebbe a +13 in classifica sui rivali, creando un solco pressoché impossibile da colmare con soli 24 punti a disposizione fino al termine del campionato.
Ma l’Inter scenderà in campo anche contro la cabala, almeno recente. Da ben sei derby, i nerazzurri non riescono a battere i cugini. Il successo del Milan per 2-1 alla quinta giornata della Serie A 2023/2024 ha infatti inaugurato una serie, positiva per i rossoneri, fatta di quattro successi e due sconfitte. Nel mezzo, ovviamente, la Supercoppa italiana vinta a Riyadh da Conceicao proprio sull’Inter, e la successiva vittoria andata e ritorno, firmata sempre dal portoghese, in semifinale di Coppa Italia.
L’ultimo sorriso nerazzurro nel derby, tutto sommato, ha il sapore che potrebbe avere una vittoria di Chivu domenica sera. Per trovarlo, bisogna infatti andare indietro al 22 aprile 2024, data scolpita nella storia calcistica di Milano per lo scudetto della seconda stella vinto da Simone Inzaghi.
