Paolo Berlusconi: "Questo Milan ha grossi problemi. Silvio darebbe qualche consiglio"

Cosa farebbe Silvio Berlusconi se vedesse il Milan di RedBird? Nel corso dell’intervista rilasciata ad as.com, Paolo Berlusconi ha risposto così al cronista che gli ha posto la domanda: “Devo correggerti. Silvio Berlusconi è ancora qui. Sì, nel cuore di tutti i tifosi del Milan. Ci guarda dal cielo e, vedendo questo, sono convinto che darebbe qualche consiglio”.

Il fratello dell’ex Cavaliere ha poi ricordato il rapporto con i tecnici del Milan: “Ho sempre parlato con i nostri allenatori. Erano indipendenti, ma attenti ai consigli del presidente.

Quanto al Milan di oggi… Che dire? Un grosso problema tecnico. E anche serio. Detto questo, la vita è ciclica. Dobbiamo crederci, perché arriveranno tempi migliori”.