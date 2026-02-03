Bryan Zaragoza: "Roma, è successo tutto all'improvviso. Conosco il calcio di Gasperini"

Bryan Zaragoza, nuovo calciatore della Roma, si è presentato ai giallorossi con un'intervista ai canali ufficiali del club: "Grazie a tutti per l'accoglienza. Sono molto contento di essere qui e ho voglia di iniziare".

Quando è nata la possibilità di venire alla Roma?

"È successo tutto all'improvviso. Da un giorno all'altro mi hanno informato che c'era questa possibilità e non ci ho pensato un secondo, ho detto che volevo venire alla Roma. Voglio ringraziare anche il club, la proprietà, Massara, Gasperini e tutti quanti per avermi dato questa opportunità".

Quali sono le sue aspettative?

"Arrivo con aspettative alte, con grandi aspettative. Voglio essere importante per questo club, vincere titoli e spero che il prossimo anno giocheremo in Champions League".

Quanta voglia ha di iniziare a lavorare con Gasperini?

"Lo conosco perché l'anno scorso mi piaceva molto come giocava la sua squadra, era molto bella da vedere e giocava davvero un bel calcio. Ho voglia di iniziare questa avventura e di scoprire cosa potrà insegnarmi il mister. Mi aiuterà e imparerò molto da lui".

Gioca con istinto e passione.

"Sì, mi piace dribblare, l'uno contro uno e il calcio di strada. Queste sono le mie migliori qualità".

Ha incontrato Dybala. Che cosa vi siete detti?

"È veramente un grande giocatore e poter condividere lo spogliatoio con lui mi fa davvero piacere".

Come mai ha scelto il 97?

"In Spagna e in Germania non potevo prendere un numero più alto del 25, qui mi attirava molto l'idea di sceglierne uno molto più grande. Abbiamo deciso io e la mia famiglia, il 97 mi piaceva".

Quali sono le differenze tra Serie A, Liga e Bundesliga?

"Non pensavo di arrivare in Italia, ho decido all'improvviso. Ho molta voglia di scoprire questo campionato di grandi giocatori e grandi squadre. È complicato, ma darò tutto per vincere".

Il Mondiale è un suo obiettivo?

"L'anno scorso ho avuto abbastanza spazio in Nazionale, malgrado gli infortuni avuti. Quest'anno ancora no, ma credo che l'opportunità arriverà presto. Andare al Mondiale è uno dei miei obiettivi".

Come immagina il debutto con la Roma all'Olimpico?

"Non è paragonabile la volta in cui ci ho giocato perché l'ho fatto contro la Lazio. Non è la stessa cosa che farlo contro la Roma, voglio vederlo pieno di tifosi giallorossi, che sentono la passione. Il mio desiderio più grande è quello di esordire con un successo. Se poi segnassi, sarebbe perfetto (ride, ndr)".

Che ne pensa della città?

"Non conosco molto bene la città, non ci sono mai stato, ma tutti parlano benissimo di Roma. Arrivo con molta voglia di conoscere tutto e di poter restare a lungo qui. Ho molta voglia e molte speranze, darò tutto. Forza Roma, daje Roma".