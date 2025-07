Ufficiale Un altro figlio d'arte per la Sanremese: ecco Tobias Del Piero. Giocherà con Djorkaeff jr

Un altro figlio d’arte per la Sanremese, club ligure che milita in Serie D. La società ha infatti annunciato l’arrivo di Tobias Del Piero, figlio dell’ex numero 10 di Juventus e Nazionale Alex Del Piero.

“La Sanremese Calcio è lieta di annunciare l'ingaggio di Tobias Del Piero.

Nato a Torino, classe 2007, arriva a disposizione di mister Moro, un trequartista che può giocare in tutto il reparto offensivo. - si legge nel comunicato - Importanti le esperienze in Spagna con Getafe ed Alcoron e in Italia con l’Empoli. Benvenuto Tobias”.

Il classe 2007 non è però l’unico figlio d’arte che vestirà la maglia dei liguri visto che nelle scorse settimane era sbarcato sulla riviera dei fiori anche Oan Djorkaeff, attaccante classe ‘97 figlio di quel Youri Djorkaeff che vestì la maglia dell’Inter dal 1996 al 1999 sfidando spesso proprio Del Piero senior, anche a livello di nazionali.

Questo il comunicato del suo tesseramento:

“Nato a Milano, il 30 aprile 97, doppio passaporto, Francese ed Armeno, Oan figlio d'arte di Youri, in Italia tra il 96 ed il 99 con la maglia dell'Inter, calca i primi campi da gioco tra Francia e States, passando poi per Scozia e Svizzera, dove negli ultimi 3 anni collezione 59 presenze, con 25 goal e 10 assist.

Una seconda punta dotata di grande dribbling e rapidità nella rosa di Mister Moro”.