Dal possibile 4-0 Juventus al 3-2 Galatasaray, Zhegrova chiede scusa ai tifosi a fine match
La Juventus accarezza soltanto l'impresa della rimonta contro il Galatasaray nel ritorno del playoff di Champions League, arrivando fino ai tempi supplementari sul 3-0 nonostante l'uomo in meno, finendo poi però per subire due reti dai turchi nel quarto d'ora aggiuntivo.
Il tempo supplementare di Juventus-Galatasaray tra l'altro poteva avere anche un esito differente, visto che sul piede mancino (quello più forte) del bianconero Edon Zhegrova è capitata una palla golosa, al minuto 97, per poter realizzare il momentaneo gol del 4-0, con il kosovaro che però ha allargato troppo la traiettoria, finendo per sprecare la grande occasione.
Un errore che si direbbe aver lasciato il segno in primis addosso allo stesso Zhegrova, che al termine della partita si è presentato sotto la Curva Sud della Juventus per chiedere scusa ai tifosi bianconeri per il suo errore.
