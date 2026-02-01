Torino, Adams: "Vincere oggi era molto importante, spero sia un nuovo inizio per noi"
Che Adams, attaccante del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara col Lecce decisa dal suo quarto gol in campionato: "Spero sia un nuovo inizio, vincere oggi era molto importante per noi dopo una settimana difficile. Siamo tanti giocatori forti in attacco, con delle caratteristiche diverse, insieme vogliamo aiutare la squadra a portare a casa la vittoria".
Editoriale di Luca Calamai Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
1 Conte non si arrende. Ma a fine stagione resterà a Napoli? Maignan colpo da scudetto. La Juve se vuole andare avanti con Spalletti deve ascoltarlo sul mercato. Paratici perchè non pensa a Sarri per il futuro viola?
