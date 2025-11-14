Dall'Inter all'Argentina, Lautaro 4° miglior marcatore dell'Albiceleste. Nel mirino c'è El Kun

Con il gol segnato contro l’Angola, Lautaro Martínez continua a riscrivere la storia dell’Albiceleste. L’attaccante dell’Inter ha infatti raggiunto quota 36 reti in 75 presenze, superando Hernán Crespo (35) e diventando così il quarto miglior marcatore di sempre della Selección Argentina.

Un traguardo di enorme peso specifico, che conferma la costanza realizzativa del Toro negli ultimi anni e il suo ruolo centrale nel ciclo guidato da Lionel Scaloni. Il prossimo obiettivo nel mirino è Sergio Agüero, terzo nella classifica all-time con 42 gol: un distacco non proibitivo, considerato il ritmo con cui Lautaro sta segnando in Nazionale. Più lontani, ma non irraggiungibili sul lungo periodo, gli altri due monumenti del calcio argentino: Gabriel Batistuta, secondo con 54 centri, e soprattutto Lionel Messi, leader assoluto con 115 reti.

Le amichevoli internazionali di oggi

Si sono disputate diverse amichevoli internazionali, con alcuni giocatori che militano in Serie A protagonisti con le proprie selezioni. Su tutti Lautaro Martinez, autore di un gol e un assist (per Messi) nel successo dell'Argentina contro l'Angola di Gaspar, Luvumbo, Nzola e Modesto. Vincono anche Corea del Sud e Giappone, che battono rispettivamente Bolivia e Ghana. Pari senza reti tra Canada ed Ecuador, resta quindi ancora a secco lo juventino David. L'Egitto di Salah cade a sorpresa contro l'Uzbekistan, successo di misura per l'Arabia Saudita contro la Costa d'Avorio.

Giappone - Ghana 2-0: 16' Minamino, 60' Doan

"Italiani" in campo: 88' Sulemana (Atalanta)

Canada - Ecuador 0-0

"Italiani" in campo: 85' David (Juventus), 79' Kone (Sassuolo), 77' Yeboah (Venezia)

Corea del Sud - Bolivia 2-0: 57' Son, 88' Cho

Angola - Argentina 0-2: 43' Martinez, 82' Messi

"Italiani" in campo: 90' Gaspar (Lecce), 90' Modesto (Udinese), 67' Luvumbo (Cagliari), 78' Nzola (Pisa), 85' Martinez (Inter), 0' Nico Paz (Como), 5' Perrone (Como)

Uzbekistan - Egitto 2-0: 4' e 43' Urunov

Arabia Saudita - Costa d'Avorio 1-0: 8' Al Shamat

"Italiani" in campo: 28' Bayo (Udinese), 45' Kossounou (Atalanta)