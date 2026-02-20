Berardi e Pinamonti, 13 gol in due: segnali azzurri dietro ai titolari di Gattuso

Segnali d'azzurro dal Mapei Stadium, da parte di due giocatori finiti fuori dal giro della Nazionale da tempo, ma che sembrano vivere un momento di forma da tenere d'occhio. Stiamo parlando di Andrea Pinamonti e Domenico Berardi, coppia gol italiana che ha raggiunto quota 13 gol e 8 assist in due: contro il Verona il primo ha aperto il match con un piatto destro, il secondo lo ha chiuso con una doppietta.

Berardi è a quota 7 gol e 4 assist in 16 apparizioni in questo campionato. Secondo gol di fila per Pinamonti, che ha raggiunto le 6 reti in campionato, con 4 assist a impreziosire il suo bottino. A ben vedere, in un campionato dalla folta colonia di stranieri, non ci sono altre coppie di attaccanti italiani con lo stesso rendimento nella stessa squadra.

A poche settimane dal playoff che l'Italia affronterà contro l'Irlanda del Nord, per il ct della Nazionale Gennaro Gattuso è sicuramente positivo avere questo genere di segnali alle spalle dei vari Kean, Retegui e Pio Esposito. In caso di necessità infatti bisognerà attingere da ciò che il campionato offre e dalle parti di Sassuolo c'è chi sta mandando i giusti messaggi. Così come vale per altre piazze, a partire da quelli che lancia Nicolò Zaniolo da Udine.