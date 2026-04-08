Arsenal, l'ultima diavoleria di Arteta: allenamento con i pennarelli

Il tecnico basco dell'Arsenal ha inventato un esercizio atipico

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Quattro giocatori in cerchio che si muovono per il campo, passandosi il pallone a distanza ravvicinata. Oltre alla sfera di gioco, però, ci sono anche quattro pennarelli che nel frattempo i calciatori devono tenere in equilibrio aiutandosi tra di loro, con gli indici delle mani. È questa l'ultima 'diavoleria' inventata dal tecnico dell'Arsenal Mikel Arteta nei suoi allenamenti, un esercizio che in breve tempo ha suscitato la curiosità di tutti coloro che hanno visto circolare il video.

A cosa serva esattamente, l'allenatore basco non ha saputo (o voluto dirlo): si è limitato a dire che è un modo affinché i giocatori imparino a non andare nel panico, e la loro concentrazione sia stimolata. Un modo, insomma, per allenarli a ricevere, e a maneggiare, più stimoli contemporaneamente. "Ogni sessione di allenamento - ha detto un criptico Arteta - deve avere diversi elementi, che devono essere connessi ai messaggi che mandiamo, ai compromessi e agli impegni che ci prendiamo tra di noi".

"Perché proprio i pennarelli? Questo resta nello spogliatoio", ha concluso il tecnico, mantenendo un alone di mistero attorno all'ultima sua trovata . (ANSA).