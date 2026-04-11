Arsenal, Arteta non cerca scuse: "Oggi un bel pugno in faccia. Sappiamo cosa c'è in gioco"

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal, ha parlato in conferenza stampa oggi dopo il ko interno contro il Bournemouth, che rischia di far riavvicinare sensibilmente il City in classifica: "Siamo molto delusi dal risultato e soprattutto dal modo in cui abbiamo giocato. Non abbiamo raggiunto il livello richiesto oggi. Abbiamo avuto momenti di dominio, ma abbiamo commesso errori difensivi che in Premier League si pagano cari. Il Bournemouth è stato più cinico e ha meritato la vittoria. La partita? Beh, estremamente deludente. È un vero e proprio pugno in faccia".

"La poca abitudine al successo è una difficoltà oggettiva"

"Sappiamo bene cosa c'è in gioco e il fatto che in questo club non raggiungiamo certi traguardi da così tanto tempo rappresenta una difficoltà oggettiva. Dobbiamo cercare di fare tutto ciò che abbiamo messo in pratica negli ultimi nove mesi, perché è esattamente quello che ci ha portati fin qui. Abbiamo ancora partite importanti davanti e non possiamo permetterci di perdere altri punti in questo modo. La squadra deve mostrare più carattere e intensità, soprattutto in casa".

"Non voglio scuse, il nostro obiettivo è giocare al nostro livello"

"Non voglio parlare di scuse - ha detto a chi gli chiedeva di un possibile problema di stanchezza -. Questo è il contesto, questo è lo scenario in cui ci troviamo e dobbiamo accettarlo. Dobbiamo imparare a goderci questa opportunità. Ai ragazzi ho detto che ora serve unità e concentrazione totale. Dobbiamo trasformare questa frustrazione in motivazione per le prossime sfide. Il nostro obiettivo resta alto e lavoreremo duramente per tornare al livello che sappiamo di poter esprimere".