Dalle notti magiche di Germania 2006 alla lotta salvezza: De Rossi contro Gilardino a Marassi

La salvezza come obiettivo primario. I ricordi delle grandi vittorie nella mente di tutti noi italiani. Genoa-Pisa, in campo fra poco più di mezz'ora, sarà anche la sfida nella sfida fra due campioni del mondo del 2006 come Daniele De Rossi e Alberto Gilardino. Due elementi di quella Nazionale guidata da Marcello Lippi capace di stupire e far gioire un paese interno ormai 20 anni fa nella spedizione in Germania. Le immagini di quella notte di Berlino sono nel cuore di tutti gli appassionati di calcio e la festa a Roma al Circo Massimo è stato il corollario finale.

Il rigore contro la Francia

L'ex bandiera della Roma era presente in campo nella partita d'esordio contro il Ghana mentre contro gli Stati Uniti fu espulso per una gomitata al calciatore Brian McBride. Il suo rientro fu proprio nell'ultimo atto della manifestazione subentrando nella ripresa e realizzando il rigore immediatamente dopo l'errore dal dischetto di David Trezeguet.

L'assist a Del Piero con la Germania

Il Gila invece ha collezionato 5 presenze andando in rete contro gli Stati Uniti nella seconda giornata della fase a gironi. Prezioso il suo contropiede e l’assist per il 2-0 di Del Piero nella magica notte del Westfalenstadion di Dortmund nella semifinale contro la Germania.