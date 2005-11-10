Sono ormai 8 anni che Diogo Dalot veste la maglia del Manchester United, eccezion fatta per la stagione trascorsa al Milan e strapparlo ai Red Devils non sarà facile. In vista di gennaio ci stanno pensando proprio i rossoneri e la Juventus. Acquistato dal Porto per 22 milioni di euro nel 2018, non è mai riuscito a offrire il rendimento che ci si attendeva da lui e anche nella sua parentesi italiana non ha convinto.

I suoi numeri

È comunque un giocatore che viene convocato regolarmente dal Portogallo, tra l'altro uno dei pochi amici veri di Cristiano Ronaldo in una Nazionale a cui viene contestato il modo in cui veniva trattato il fuoriclasse. Per Transfermarkt il giusto prezzo a cui cederlo sarebbe 30 milioni di euro, ma in questo avvio non ha fornito assist o fatto gol nelle 14 partite giocate. In carriera non ha mai segnato più di 3 reti e trovato più di 5 passaggi decisivi nella stessa stagione.

Perché a Milan e Juventus farebbe comodo

Amorim lo vuole perché non ha un vero esterno destro difensivo e infatti ci utilizza frequentemente Gila o Tomori in una posizione però non troppo a loro congeniale. Possibile pure che nelle idee del tecnico ci sia quella di farlo giocare a sinistro, dove Estupinan è sul mercato e Bartesaghi non ha convinto totalmente. Stesso discorso per Spalletti, che a destra è coperto da Kalulu e Celik, mentre a sinistra tra Cambiaso e il turco adattato non ha calciatori che gli offrono le stesse garanzie.