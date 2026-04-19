TMW Di nuovo a segno, 534 minuti dopo: il gol Champions di Jonathan David può svoltargli la stagione

Jonathan David si prende la scena nella vittoria della Juventus, ritrovando il gol dopo un lungo digiuno. L’attaccante canadese ha sbloccato la partita con un colpo di testa, interrompendo un’astinenza che durava da 534 minuti. Un momento liberatorio, arrivato in una fase complicata della sua stagione, segnata da alti e bassi e da qualche incertezza di troppo.

Il suo impatto sul match col Bologna è stato immediato. Dopo appena 1 minuto e 29 secondi, David ha firmato infatti il gol più veloce della Juventus in casa in Serie A negli ultimi anni, un dato che certifica l’approccio aggressivo dei bianconeri. Un episodio che richiama la rete di Dusan Vlahovic contro la Roma nel 2022, ma che soprattutto racconta la voglia dell'ex Lille di tornare protagonista. Con questo centro, il classe 2000 sale a otto gol stagionali, sei dei quali in campionato.

Al di là del gol, la sua prestazione è stata utile anche nel lavoro per la squadra, tra movimenti, pressione e presenza costante in area di rigore. Dal 72’ spazio a Kenan Yildız, ma la partita era già stata indirizzata. Per David, una serata che può rappresentare una svolta: meno tensione, più fiducia e la sensazione di poter tornare decisivo proprio quando alla Juventus servono anche i suoi gol per centrare la Champions.