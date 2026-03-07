Davis fa volare l'Udinese: il centravanti firma la rete del raddoppio al Gewiss Stadium
Udinese show a Bergamo: al 55', arriva il raddoppio di Davis. Ekkelenkamp premia l'inserimento in area di Zaniolo, palla in mezzo per il centravanti, anticipato alla grande da Kolasinac. Il 23 nerazzurro, rinvia sui piedi di Zarraga, che prova il tiro ma il solito Kolasinac respinge ancora una volta. Al secondo tentativo, è Davis a tentare la stoccata vincente e va a segno.
