L’Udinese cerca nuovi obiettivi. Messaggero Veneto: "Asticella da alzare"

Con la salvezza ormai virtualmente in tasca, l’Udinese guarda avanti e prova ad alzare l’asticella. Il Messaggero Veneto presenta così la sfida di Bergamo contro l’Atalanta con il titolo "Asticella da alzare", sottolineando come il finale di stagione possa rappresentare un banco di prova importante per la squadra friulana. Il successo contro la Fiorentina ha dato ai bianconeri un margine rassicurante sulla zona retrocessione: undici punti di vantaggio sul gruppo composto da Lecce, Cremonese e dalla stessa viola con altrettante giornate da disputare. Un margine che consente alla squadra allenata da Kosta Runjaic di guardare alle ultime partite con maggiore serenità, ma anche con l’obiettivo di migliorare il bilancio della stagione.

Le gare che restano rappresentano infatti un esame non solo per i giocatori ma anche per lo stesso allenatore. Il bottino finora è giudicato positivo, ma i tanti punti lasciati per strada contro squadre di bassa classifica impediscono di parlare di un campionato pienamente soddisfacente. Il traguardo indicato resta quello dei 50 punti, soglia che darebbe maggiore valore al percorso dei friulani.

In attacco gran parte delle speranze passa dalla coppia formata da Keinan Davis e Nicolò Zaniolo, considerati i due giocatori capaci di cambiare volto alla squadra. L’inglese è tornato titolare contro la Fiorentina mostrando una buona condizione, mentre l’ex Roma ha inciso senza però esprimersi ancora al massimo delle sue possibilità.

Contro l’Atalanta Runjaic dovrebbe confermare il 3-5-2, con alcune scelte da valutare a centrocampo dove Piotrowski sembra favorito sul recuperato Atta. La Dea allenata da Raffaele Palladino, intanto, dovrà fare a meno di Scalvini, Raspadori ed Ederson, mentre resta aperto il ballottaggio in attacco tra Krstovic e Scamacca. Per l’Udinese sarà un test importante per dimostrare di poter guardare oltre la semplice salvezza.