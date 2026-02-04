Davis: "Inter la migliore, Lautaro l'attaccante più forte. Il difensore più fastidioso? Akanji"

Il rendimento di Keinan Davis è di quelli importanti, da giocatore che fa la differenza. I suoi 7 gol segnati con l'Udinese gli permettono di sognare e puntare alla doppia cifra in questo campionato con accanto Nicolò Zaniolo: "È uno che può fare il 9, sfrutta la sua fisicità. Con questi numeri può esserci al Mondiale", spiega a La Gazzetta dello Sport, prima di parlare della Serie A.

Quando gli viene chiesto chi veda come favorita non ha dubbi e indica l'Inter, così come Lautaro Martinez crede che sia senza dubbio il migliore nel suo ruolo. Tra i difensori che gli hanno complicato maggiormente la vita, oltre a quelli della Roma, indica Akanji come quello più fastidioso. Tanti complimenti pure per il suo compagno Arthur Atta, finito nel mirino delle big: "Nel nostro campionato è un top".