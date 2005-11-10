Davis scrive a Runjaic: "Ho apprezzato e apprezzerò sempre i 2 anni passati insieme"
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 15:30Serie A
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04.11.2026 15:30Serie A
L'attaccante che ha disputato una grande stagione nel 2025-2026: "Grazie per la fiducia riposta in me, auguro il meglio a te e al tuo staff".
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Se Keinan Davis è tornato a essere devastante, gran parte del merito va anche a chi lo ha saputo gestire. L'attaccante dell'Udinese non si è dimenticato affatto Kosta Runjaic e di conseguenza ha voluto esprimere tutto il suo dispiacere per il suo esonero sui social. L'inglese ha pubblicato un post per salutare l'ex tecnico dei friulani, rimasto ora senza panchina.
Il saluto di Davis
"Grazie coach, Malecki (il vice di Runjaic, ndr) e Trukan (altro membro dello staff, ndr), ho apprezzato e apprezzerò davvero per sempre i due anni e oltre passati insieme e la fiducia riposta in me. Vi auguro il meglio".
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