L'Udinese sprofonda di nuovo: la Roma si diverte e cala un pokerissimo

L'Udinese cade ancora e stavolta lo fa contro la Roma, che esce dal Bluenergy Stadium con un roboante 2-5 che fa capire come il pareggio maturato a Parma abbia allontanato ben poco i problemi in casa bianconera. Anche stavolta i friulani si sciolgono alle prime difficoltà, con i giallorossi che trovano troppo facilmente la via per il primo gol, mettendo subito tutto in discesa. Una situazione complicata dove per ora non si vedono i risultati del lavoro fatto internamente per risalire la corrente, con a questo punto uno scossone in panchina che non è più un'idea così lontana.

Un primo tempo devastante per l'Udinese

Per l'occasione mister Runjaic non tocca più di tanto la formazione, chiedendo uno sforzo a Davis e Zaniolo nonostante lo scarso stato di forma dovuto agli infortuni. Rispetto a Parma quindi solo due cambi, con il ritorno di Vojvoda sulla fascia destra e l'inserimento di Miller al posto di Chakvetadze in mediana. Ancora una volta però i discorsi tecnico tattici lasciano il tempo che trovano perché, nonostante un avvio nemmeno così brutto a livello di approccio, al primo affondo pericoloso la Roma trova il vantaggio: palla alta per Cristante perso da Palma e un disattento Okoye si fa battere da un colpo di testa che non sembrava così complicato da prendere.

Una reazione illusoria nella ripresa

Da lì in poi la strada per la Roma si fa tutta in discesa. Dopo qualche minuto infatti l'Udinese stacca la spina e la squadra di Gasperini comincia a costruire occasioni su occasioni, firmando un impietoso 0-4 nel primo tempo. In avvio di ripresa i giallorossi gestiscono e permettono ai friulani di trovare un paio di reti con Zaniolo e Palma che rendono il punteggio un po' meno amaro fino al pokerissimo firmato Ghilardi appena gli ospiti tornano ad accelerare capendo di star lasciando troppo spazio agli avversari. I friulani sono in netta difficoltà a livello mentale e questa gara lo certifica ancora una volta, ora si attende di capire come la proprietà intenda dare una svolta in una lotta salvezza che così si preannuncia molto complicata.