Bari, oggi la ripresa degli allenamenti in vista della Carrarese: domani doppia seduta

Oggi alle 19:11Serie B
Paolo Lora Lamia

Nella giornata di oggi, il Bari è tornato ad allenarsi. La formazione di Vivarini si è ritrovata dopo i giorni di riposo seguiti all'ultimo match di campionato, pareggiato per 1-1 sabato 27 dicembre tra le mura amiche contro l'Avellino. Si tratta del quarto pareggio nelle ultime 5 giornate per i galletti, che non conquistano i 3 punti dal 2 novembre (data dell'1-0 casalingo ai danni del Cesena). Da lì in poi, appena 5 punti totalizzato dalla compagine barese nelle seguenti 8 partite di campionato.

Di seguito la nota del club riguardo all'allenamento di oggi: "Dopo un prologo dedicato all'attivazione muscolare in palestra, i biancorossi si sono allenati sul terreno dell'Antistadio aprendo il lavoro in campo con una prima fase dedicata al riscaldamento a secco, quindi circuiti di possesso palla alternati a lavoro metabolico ad alta intensità; in chiusura di seduta sfida a ranghi misti su metà campo. Alcuni elementi della rosa hanno seguito una tabella di lavoro personalizzata a scopo precauzionale"

Per la giornata di domani, invece, è in programma una doppia seduta di allenamento. Nel prossimo weekend torna il campionato cadetto, che vedrà il Bari scendere in campo in trasferta contro la Carrarese.

