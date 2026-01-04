Team Altamura, l'Entella si fa avanti per Silletti: offerta subito rispedita al mittente

Il Team Altamura sta disputando un buon campionato di Serie C, essendo in piena corsa per la salvezza nel Girone C grazie a un collettivo ben funzionante e a qualche individualità di spicco. Fa parte di questa categoria Enrico Silletti, difensore centrale classe 1997 che fin qui in stagione ha collezionato 18 presenze e le ha impreziosite con 1 gol e 1 assist. Le sue prove non sono passate di certo inosservate, tanto da renderlo un nome caldo in corrispondenza con l'apertura del mercato invernale.

In particolare, la Virtus Entella si è interessata a lui arrivando anche a presentare un'offerta. Stando a quello che riporta Antenna Sud, il Team Altamura ha rispedito al mittente la proposta arrivata dal club di Chiavari per Silletti ritenendolo un elemento troppo importante anche in vista della seconda parte di stagione.