Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con l'Inter, il punto

Si stanno sommando le voci su Kristjan Asllani (23 anni) e sulla possibilità che il Torino interrompa prematuramente il prestito dall’Inter completato nel corso dell’ultimo calciomercato estivo. Il centrocampista albanese classe 2002 è stato fino a questo momento una presenza stabile nell’undici titolare di Marco Baroni ma, quasi come un fulmine a ciel sereno, da qualche ora riecheggiano e si fanno forti le voci sull’interruzione del prestito.

Asllani e il Torino non avrebbero visto nascere il feeling che ambedue le parti cercavano. In attesa di indagini più approfondite, queste sono le prime motivazioni ufficiose che trapelano. Di questa possibilità ha parlato poco fa anche Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter: “Non abbiamo ancora parlato con il Torino, dobbiamo come minimo cercare di rispettare il valore del giocatore ed eventualmente cercare una nuova sistemazione”. Anche lato Toro si sono espressi, nella figura del neo-DS Gianluca Petrachi (non l’uomo che lo ha acquistato): “Ci aspettiamo molto di più da parte sua, è un giocatore importante e deve dimostrare sul campo di essere un titolare. Ma quello che vale per lui vale per tanti altri”. Di sicuro c'è che il Toro non può risolvere unilateralmente il prestito e dovrà quindi quantomeno attendere che l'Inter trovi un nuovo compratore a condizioni simili. Intanto come segnale, a Verona è rimasto in panchina.

I dettagli del trasferimento di Asllani dall’Inter al Torino. A fine agosto i due club hanno concordato un prestito con diritto di riscatto a 12 milioni di euro, più il 20% sulla futura rivendita da destinare ai nerazzurri. Dopo pochi mesi, e nonostante un impiego piuttosto continuativo fino a qui, l’avventura potrebbe dunque anche risolversi. Ma perché succeda, come confermato anche dai diretti interessati, devono incastrarsi ancora dei tasselli.