Ds Rennes: "Non so se sia il momento migliore per affrontare la Juve. Napoli ben strutturato"

Sfida alla Juventus per il Rennes. Giovedì alle ore 18.45, la formazione transalpini sfiderà i bianconeri di Luciano Spalletti in Europa League. Un momento non facile per i torinesi che però troveranno di fronte una squadra capace di lanciare tanti giovani talenti. Sul match dell'Allianz Stadium, si è espresso ai taccuini di Gazzetta.it il direttore sportivo Loic Desiré:

"E non so se sia il momento migliore per affrontare la Juve - ammette - perché al di là di tutto, una trasferta a Torino non è mai facile. La Juventus rimane una grande squadra, ma ci presentiamo con ambizione e determinati a fare un risultato positivo".

E sui tanti talenti ci sono gli occhi anche di diversi club italiani: "Per Lepaul ci sono stati approcci ma non offerte. In genere i club italiani, come il Napoli, sono ben strutturati nello scouting. Il Lecce si muove molto in Ligue 2 e non è un caso che in Serie A ci siano molti francesi, sia nei grandi club che in quelli medio-piccoli. Al di là della concorrenza, è positivo che ci siano le ricche famiglie francesi che investono nel nostro calcio, soprattutto in un periodo di crisi dei diritti tv. A Rennes non c’è una priorità. Abbiamo costruito una squadra per fare bene e andare il più avanti possibile anche in Europa".