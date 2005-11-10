Roma in campo in Champions: all'Olimpico è presente anche Francesco Totti

La Roma è pronta a sfidare lo Slovan Bratislava in Champions League, per la terza giornata della League Phase, per riscattarsi dopo la clamorosa sconfitta rimediata contro il Real Madrid la settimana scorsa, con i giallorossi che erano avanti 3-1 fino all'82', prima della rimonta e del sorpasso dei Blancos.

All'Olimpico è presente anche un tifoso d'eccezione, che spesso nelle gare europee si fa notare sugli spalti. Stiamo parlando di Francesco Totti, ex capitano e bandiera del club giallorosso del quale si continua a parlare per un ipotetico ritorno in società.