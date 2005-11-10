Roma in campo in Champions: all'Olimpico è presente anche Francesco Totti

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Roma in campo in Champions: all'Olimpico è presente anche Francesco TottiTMW
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Lorenzo Di Benedetto
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Oggi alle 21:11Serie A
autore Lorenzo Di Benedetto
20.10.2026 21:11Serie A
L'ex capitano giallorosso assisterà dal vivo alla partita valida per la terza giornata della League Phase di Champions League.
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La Roma è pronta a sfidare lo Slovan Bratislava in Champions League, per la terza giornata della League Phase, per riscattarsi dopo la clamorosa sconfitta rimediata contro il Real Madrid la settimana scorsa, con i giallorossi che erano avanti 3-1 fino all'82', prima della rimonta e del sorpasso dei Blancos.
All'Olimpico è presente anche un tifoso d'eccezione, che spesso nelle gare europee si fa notare sugli spalti. Stiamo parlando di Francesco Totti, ex capitano e bandiera del club giallorosso del quale si continua a parlare per un ipotetico ritorno in società.
Fonte: da Roma, Marco Campanella
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