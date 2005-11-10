Otto convocati e tutti in campo per il Napoli nel corso dell'ultima sosta per le Nazionali del 2026: la quarta presenza in azzurro di Antonio Vergara frutta un assist, tra Belgio e Francia sono appena 42 i minuti accumulati dal napoletano, ancora non esattamente al centro del progetto tecnico di Mancini, che ha mostrato però di contarci. Chi ha dato spettacolo in questa settimana dedicata alle selezioni nazionali è certamente Kevin De Bruyne: 156 minuti, 1 gol e un 1 assist (contro l'Italia, ndr), ma soprattutto la sensazione che il fantasista ex Chelsea si trasformi completamente quando è lontano dalla Serie A e da Napoli.

Tra i grandi promossi della sosta c'è anche Rasmus Hojlund, 3 gol con la Danimarca e un filotto di reti consecutive che dura da ottobre con la maglia della sua Nazionale: doppietta contro il Portogallo quattro giorni fa e ieri gol contro la Norvegia. E scusate se è poco. Belle notizie anche da Scott McTominay, che mette insieme 180 minuti con la Scozia, dimostrando che i problemi fisici sono ormai alle spalle.

NAPOLI (8 convocati)

Antonio Vergara (Italia) - 42 minuti

Kevin De Bruyne (Belgio) - 156 minuti, 1 GOL, 1 assist

Rasmus Hojlund (Danimarca) - 148 minuti, 3 GOL

Noa Lang (Olanda) - 15 minuti

Billy Gilmour (Scozia) - 134 minuti

Scott McTominay (Scozia) - 180 minuti

Vanja Milinkovic-Savic (Serbia) - 90 minuti

Mathias Olivera (Uruguay) - 135 minuti