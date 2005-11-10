Antonio Conte è uno dei grandi ospiti delle Nitto ATP Finals di Torino, con l'ex allenatore fra le altre di Juventus, Inter e Napoli che ha parlato a SportMediaset a margine della sfida fra Alcaraz e Medvedev: "Per un atleta, venire a torino e giocare questa manifestazione, con questo ambiente e questa struttura, è un'ottima cosa".

Se dovesse scegliere un tennista per leadership e carisma, su chi punterebbe?

"Fin troppo facile, sicuramente Sinner è veramente forte, ha voglia di migliorarsi sempre, ha costanza e parla da persona che ha una mentalità vincete. Lo apprezzo tanto, così come Alcaraz. Credo sia un'era in cui entrambi potranno fare grandi cose, sarà difficile superarsi l'uno con l'altro".

Guarderà Cobolli contro Tiafoe?

"Cobolli è cresciuto veramente tanto, così come tutto il tennis in Italia. Ci rappresenta, siamo contenti che sia lui, lo vedo bene, ha grande prospettiva, può crescere e migliorare ed è giusto che abbia grande sostegno. Mi aspetto che possa vincere, spero vada avanti".

Come si gode il tempo libero Antonio Conte?

"Col tennis…".