Verso EURO 2032 - in condivisione con la Turchia - qual è il punto degli stadi in Italia? L’obiettivo è arrivare alla scelta degli impianti che ospiteranno la competizione e ad aggiornare sulla situazione è stato Michele Uva, UEFA Executive Director di Euro 2032 per l’Italia, intervenuto durante l’evento "RCS Sport Industry Talk" a Milano.

La dichiarazione

"Il programma è in linea per la scelta delle sedi che ospiteranno l’Europeo. C’è un senso di serietà, perché c’era un senso di sfiducia anche dei media, ma ricordo che gli stadi devono essere pronti nel 2031", ha dichiarato, riguardo ai lavori e ai progetti infrastrutturali in vista del torneo. "L’Europeo deve essere un acceleratore sportivo, che cambierà l’approccio alla gara ma anche allo sport in generale, un acceleratore anche sociale", le dichiarazioni riprese da Calcio e Finanza.

Il punto

EURO 2032 si terrà in Italia e Turchia, per la 19ª edizione degli Europei - gli ultimi disputati in Germania. Saranno cinque città per ciascun Paese a ospitare le partite del torneo. Il 30 settembre 2026 la FIGC ha inviato alla UEFA i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il percorso di candidatura per ospitare le partite di EURO 2032. Al momento in Italia ci sono 13 città e 14 stadi in corsa: Bari, Salerno, Torino, Bologna, Palermo, Milano, Cagliari, Cagliari, Firenze, Napoli, Genova, Lecce, Roma (con lo Stadio Olimpico e il nuovo stadio di Pietralata), oltre che Verona. Adesso starà all'organo di Nyon verificare le dovute verifiche degli impianti per ospitare la competizione (circa 120 requisiti operativi), tra cui compatibilità infrastrutturale, accessibilità, sostenibilità, servizi per i tifosi, sicurezza, hospitality e servizi per media e broadcaster. A quel punto verranno indicate le cinque sedi italiane definitive per ospitare le gare di EURO 2032.