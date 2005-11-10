Per quanto ci troviamo ancora a metà Novembre è già tempo di pensare al mercato di Gennaio. Molte squadre del resto puntano a puntellarsi, fra cui il Napoli. Gli azzurri vivono del resto un momento complicato e non sono da escludere diverse uscite, soprattutto in attacco. A tal proposito l'agente Lorenzo De Santis, in diretta alla radio di Tuttomercatoweb, si è lanciato un'interessante disamina. Ecco secondo lui chi dovrebbe arrivare per rinforzare il pacchetto offensivo di Massimiliano Allegri:

"Fare nomi oggi è un esercizio di fantasia, dato che il mercato di Gennaio difficilmente si riesce ad anticipare. Un nome che mi piacerebbe vedere in Italia e a Napoli è quello di Zirkzee, che come Hojlund è passato per il Manchester United. Lucca ad oggi non ha dimostrato affidabilità e quindi penso che un'altra punta debba arrivare. L'olandese è più un regista offensivo, mentre Hojlund è piu centravanti e magari a gara in corso potrebbero anche giocare insieme. Oltretutto poi avresti un ricambio all'altezza in caso di turno di riposo del danese. È vero che Zirkzee sta facendo fatica in Inghilterra, ma di solito quelli che da quelle latitudini vengono in Italia poi fanno la differenza. Detto ciò quando c'è una situazione negativa ambientale come quella che sta vivendo il Napoli l'unica cosa che può aiutare il gruppo è trovare un filotto di risultati che possano garantire di riavvicinarsi quantomeno alla zona Champions. Poi ovviamente molto verrà determinato da chi uscirà prima e chi dopo dalle competizioni europee".

Dai calciatori ci si è poi spostati agli allenatori. Fra questi sta spiccando Raffaele Palladino, al momento capace di rilanciare un Bologna in grande difficoltà:

"Palladino e Italiano sono stati commentati in maniera differente a Firenze, ma quelli che sono venuti dopo hanno fatto talmente male che hanno lasciato parecchi rimpianti. Non è mai facile subentrare come ha fatto Palladino a Bologna, anche perché si sta ingegnando a giocare senza centravanti, al massimo gioca con Odgaard. C'è il tempo per tutti per recuperare, anche per la Fiorentina in ottica Conference League. Personalmente ritengo che Palladino fra i nuovi allenatori ha fatto bene finora, gli serve una conferma. L'anno scorso penso che non abbia fatto male a Bergamo e se quest'anno riesce a rivitalizzare a Bologna potrebbe proporsi come un tecnico outsider in ottica futura".

Nell'ultimo passaggio si è successivamente discusso della possibilità per il Milan di puntare Nicolò Tresoldi nella finestra invernale. Le cifre però non convincono De Santis:

"Sicuramente è un giocatore forte, anche se sessanta milioni sono tanti. Se penso al fatto che la Roma con trentacinque milioni ha preso Castro e che si rirtoverà in casa un giocatore di livello. Se dovessi pensare fra spendere sessanta milioni per Tresoldi o trentacinque per Castro ad oggi non avrei dubbi. Quella cifra per il ragazzo italotedesco è un po' forzata".