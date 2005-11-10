Il difensore del Lecce Antonino Gallo ha parlato ai canali ufficiali del club salentino, parlando dell'avvio di stagione e del suo rinnovo di contratto.

La ripresa contro la Lazio?

"Stiamo preparando bene la gara, la Lazio è una squadra che sta bene fisicamente e moralmente. Sarà una sfida importante".

Il Lecce ha portato a casa 10 punti…

"L'avvio di campionato lo giudico bene, è difficile, ci sono tante squadre che vanno forte e noi dobbiamo fare più punti possibile".

Il pareggio di Torino?

"Abbiamo fatto una grande partita, un punto che dà morale. Ora dobbiamo continuare, alzando l'asticella per portare a casa più punti possibili".

Come avete lavorato nella sosta?

"Abbiamo lavorato molto forte, dobbiamo migliorare alcune lacune, dobbiamo compattarci e preparare bene la gara con la Lazio".

La continuità con Di Francesco?

"Col mister e con i compagni stiamo bene, questo è importante. Ora dobbiamo fare risultati".

Col Genoa è stata la 200esima presenza…

"Un'emozione indescrivibile, sono felicissimo e spero di raggiungere altri traguardi con questa maglia".

Che legame ha col club?

"Emozioni incredibili, ricordo ancora la salvezza contro la Lazio, quando venne a mancare Graziano Fiorita. Ogni vittoria e ogni salvezza sono dedicate a lui".

Sente responsabilità verso la piazza?

"So di essere uno dei capitani, io, Falcone, Pierotti, Coulibaly… Abbiamo responsabilità soprattutto verso i tanti giovani che ci sono".

Il primo gol in Serie A ancora non è arrivato.

"Me lo chiedono in tanti, voglio farlo, mi fa male non aver ancora segnato in Serie A".

Il rinnovo un attestato di stima?

"Sono felice di far parte ancora di questa famiglia, era ciò che volevo. Voglio ringraziare il presidente e il direttore Trinchera, penso di essermi conquistato tutto sul campo e sono felice".