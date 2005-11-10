Entra nel vivo il progetto del nuovo centro sportivo del Napoli. Il club partenopeo è pronto a presentare il nuovo quartier generale che sorgerà nel comune di Qualiano. E proprio il sindaco della città Raffaele De Leonardis ha fatto il punto della situazione da via dei Mille dove si sta firmando l'atto notarile per il passaggio di proprietà dei terreni:

"E’ un lavoro che va avanti da due anni che stiamo facendo con il presidente De Laurentiis e stamattina siamo arrivati alla conclusione - riporta TuttoNapoli.net -. Credo sia un’ottima occasione di sviluppo per la nostra città nonché tutta l’area flegrea e giuglianese. Ci sarà molto da lavorare dal punto di vista urbanistico in seconda battuta, con il presidente abbiamo parlato del miglioramento dell’asse viario ed anche della ferrovia che collega la zona. La nostra amministrazione è disponibile. Se ci sono degli interventi da fare sotto quella tipologia di situazione, se dovremo farli non ci saranno problemi.

Credo che il Napoli abbia già la possibilità di presentare la pratica alla Zes che ha tempi di lavorazione della pratica di circa 45 giorni. Dopo l’atto vedremo che tipologia d’acquisto che verrà fatto. Il Comune non è coinvolto nell’operazione: la fanno il calcio Napoli ed un privato. De Laurentiis vorrebbe iniziare i lavori l’1 gennaio ma la vedo molto difficile. Più probabile verso marzo".