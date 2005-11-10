Sosta delle Nazionali agli antipodi per Gustavo Varela e Saba Goglichidze, compagni nel Monza ma avversari quando c'è da rappresentare il proprio paese: il portoghese, capocannoniere del campionato, ha passato la sosta aggregato al Portogallo ma non è mai riuscito a centrare l'esordio con la selezione maggiore, al contrario il georgiano ha giocato tutti i 180 minuti con la sua Georgia, di cui è un punto fermo da diverso tempo.

Minuti buoni anche per Tornqvist con la Svezia e per Mout con l'Under 20 italiana. Convocazione e poi rientro in città invece per Jay Robinson, che ha saltato entrambe le gare dell'Inghilterra Under 20. Il forfait sarebbe stato determinato da un affaticamento muscolare all’adduttore, che ha portato, dopo un confronto tra il Monza e la federazione inglese, alla decisione di far rientrare il giovane in Brianza.

MONZA (7 convocati)

Saba Goglichidze (Georgia) - 180 minuti

Gustavo Varela (Portogallo)

Noel Tornqvist (Svezia) - 90 minuti

Eddy Kouadio (Italia Under 21) - 39 minuti

Mathis Mout (Italia Under 20) - 77 minuti

Jay Robinson (Inghilterra Under 20)

Adam Bakoune (Marocco Under 23) - 90 minuti