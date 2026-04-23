TMW Doumbia del Venezia tra sirene in A e all'estero: la volontà di club e giocatore è chiara

Uno dei giocatori più chiacchierati dell'intera Serie B è il centrocampista ventiduenne del Venezia, Issa Doumbia. A suon di prestazioni sta guidando i lagunari in testa alla cadetteria, inseguendo il sogno del pronto ritorno in Serie A. Al centro della formazione allenata da Giovanni Stroppa, inevitabilmente Doumbia è finito da subito nelle cronache di calciomercato, non solo in Italia ma anche a livello internazionale.

Nato a Treviglio, cresciuto nel settore giovanile dell'Albinoleffe, nell'estate del 2024 passa al Venezia e step by step conquista sempre più minutaggio e poi centralità nella formazione veneta. Adesso è un punto di forza inamovibile nel progetto del Venezia che, in caso di promozione in Serie A, vorrebbe costruire la linea mediana attorno a lui e a Gianluca Busio.

Chiaro, dipenderà dalle offerte. Lo Sporting CP è concretamente interessato al ragazzo (le voci sul Benfica delle ultime ore, al momento, non trovano riscontri) e in Serie A ci sarebbe certamente la Lazio ma non soltanto sul giocatore. E il Venezia? Non ci sente, non ascolta, non risponde. Il focus del club, e del giocatore, è solo uno. Le ultime gare di campionato, il sogno del ritorno in Serie A. Per il futuro c'è tempo. E chissà che non sia in un'altra categoria proprio nel club allenato da Stroppa...